Balıkesirli öğrenciler yaşlıları sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir grup öğrenci, öğretmenlerinin eşliğinde Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret ederken, yaşlıları sevindirdi. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler tarafından karşılanan öğrenciler, yaşlıların ellerini öptü, sohbet etti.

Burhaniye'de İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu öğrencileri, öğretmenleri Sacide Dallıbudak'ın öncülüğünde Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan 28 yaşlının ellerini öpen sohbet eden öğrenciler yaşlıları sevindirdi. Ziyaretin çok önemli olduğunu kaydeden Müdür Fatma Cantekinler, öğrencilerle öğretmenlerine teşekkür etti. Ziyarete katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden öğretmen Sacide Dallıbudak," Marifet Okulu olarak ziyaretlerimiz devam ederken, bu günde yaşlılarımızı ziyaret edelim istedik. Öğrencilerimiz yaşlılarımızla sohbet ettiler. Çok yararlı oldu. Çocuklarımızla gezilerimize devam ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Ebrar Karakocalı da, " Huzurevine geldik. Yaşlıların dualarını aldık. Bizde mutlu olduk. Yaşlılarımıza sahip çıkalım" dedi. Elif Öztürk ise, " Burada yaşlılara sahip çıkmamız gerektiğini öğrendik. Onlara şefkat göstermemiz lazım. Bizde mutlu olduk" dedi. Öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür eden Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler de, "Bir huzurevinde çocukları görmek çok güzel. Her yaşta misafirin bizim için kıymeti var. Bizim misafirlerimiz onlarla oturup sohbet edince tazeleniyorlar. Herkesi bekliyoruz. Her şekilde gelebilirsiniz. Onların gönlünü yapmak mutlu etmek çok önemli. Bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı