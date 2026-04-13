Haberler

Balıkesirli öğrenciler yaşlıları sevindirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla güzel anlar paylaştı. Müdür Fatma Cantekinler, ziyareti önemsediğini belirtti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir grup öğrenci, öğretmenlerinin eşliğinde Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret ederken, yaşlıları sevindirdi. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler tarafından karşılanan öğrenciler, yaşlıların ellerini öptü, sohbet etti.

Burhaniye'de İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu öğrencileri, öğretmenleri Sacide Dallıbudak'ın öncülüğünde Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan 28 yaşlının ellerini öpen sohbet eden öğrenciler yaşlıları sevindirdi. Ziyaretin çok önemli olduğunu kaydeden Müdür Fatma Cantekinler, öğrencilerle öğretmenlerine teşekkür etti. Ziyarete katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden öğretmen Sacide Dallıbudak," Marifet Okulu olarak ziyaretlerimiz devam ederken, bu günde yaşlılarımızı ziyaret edelim istedik. Öğrencilerimiz yaşlılarımızla sohbet ettiler. Çok yararlı oldu. Çocuklarımızla gezilerimize devam ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Ebrar Karakocalı da, " Huzurevine geldik. Yaşlıların dualarını aldık. Bizde mutlu olduk. Yaşlılarımıza sahip çıkalım" dedi. Elif Öztürk ise, " Burada yaşlılara sahip çıkmamız gerektiğini öğrendik. Onlara şefkat göstermemiz lazım. Bizde mutlu olduk" dedi. Öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür eden Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler de, "Bir huzurevinde çocukları görmek çok güzel. Her yaşta misafirin bizim için kıymeti var. Bizim misafirlerimiz onlarla oturup sohbet edince tazeleniyorlar. Herkesi bekliyoruz. Her şekilde gelebilirsiniz. Onların gönlünü yapmak mutlu etmek çok önemli. Bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
ABD'ye İran'dan rest! Beyaz Saray etrafında istasyonları paylaştı

İran'dan ABD'ye abluka resti! Beyaz Saray'ın çevresini paylaştılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

ABD'den operasyon! Çok sayıda ölü var
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Motosikletli grup köyü taradı: 18 ölü
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

Alelacele eşyalarını toplayıp stattan ayrıldı! Taraftardan büyük tepki
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu

WhatsApp'a dişli bir rakip geliyor