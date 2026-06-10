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Burhaniye'de Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Burhaniye'de Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Burhaniye'de okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla okul güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burhaniye ilçesinde, Okul Güvenliği-Siber Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Toplantı Salonunda Şube Müdürü Mehmet Bilgiç başkanlığında yapılan toplantı ilgi gördü.

Toplantıya okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda, okul güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen toplantıda okul güvenliği ve siber güvenlik konularında geniş bilgilendirmeler yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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