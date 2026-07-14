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Burhaniye'de LGS Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Burhaniye'de LGS Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Burhaniye ilçesinde, LGS tercih başvuruları öncesinde danışman ve rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burhaniye ilçesinde, LGS Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bilgiç'in başkanlığında Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya, LGS tercih başvurularında görev alan danışman ve rehber öğretmenler katıldı.

Burhaniye de LGS tercih müracaatları başlarken, LGS Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak LGS tercih başvurularında danışman/rehber öğretmenler ile idarecilerin sorumlulukları ve yapacakları işlerin sıralı olarak açıklandığı 2026 LGS Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Şube Müdürümüz Mehmet Bilgiç başkanlığında İlçemizde kurulan 10 LGS Tercih Danışmanlığı Biriminde danışman olarak görev yapacak rehber öğretmenler ile ortaokullarda LGS Tercih işlerinden sorumlu idarecilerin katılımı ile gerçekleştirildi" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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