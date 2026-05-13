Burhaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

Burhaniye'de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 37 takımın katılımıyla başladı. Etkinlik, çocukları teknolojiden uzaklaştırarak fiziksel aktiviteye yönlendirmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor. Şenlik, 22 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek.

Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 2026 yılı oyunları Atatürk Spor Salonu ve Şehit Hasan Çoban M.T.A.L Spor Salonunda başladı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı oyunlarda büyük heyecan yaşanıyor.

Burhaniye de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği büyük ilgi gördü. Mendil Kapmaca, Yakantop Yağ Satarım Bal Satarım oyunlarının oynandığı etkinliklerde çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak fiziksel aktiviteye yönlendirmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladığı kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemiz ilkokullarından 2.ci sınıflarından 13 takım, 3.cü sınıflarından 13 takım,4.cü sınıflarından 11 takım ve ilçemiz ortaokullarından da 11 takımın katıldığı şenlik 22 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Tüm oyuncularımıza başarılar dileriz" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
