Burdur'da 12 Bin Öğrenci Aynı Anda Kitap Okudu

BURDUR'da, 'Kitap Okuma Etkinliği'nde 5 bin ilk ve ortaokul öğrencisi, aynı anda kitap okudu. İlçelerde de düzenlenen etkinlikte aynı anda kitap okuyan öğrenci sayısı toplam 12 bin oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikle 'Bilgili olan güçlü olur' olduğu mesajını vermek ve dijital bağımlılıkla mücadeleyi vurgulamak istediklerini belirtti. Bilgihan, "Genç nesillerimizden büyük bir ümit ve beklenti içerisindeyiz. Onlar daha çok çalışacak, daha çok okuyacaklar, bilime, fenne daha çok merak duyacaklar. Bugün çok anlamlı bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Dün Yörük kültürünü paylaştık. Bugün de bir eğitim şehridir diyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de etkinliğin il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, "Okumanın önemine vurgu yapmak ve okuyan Burdur'un önemine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Telefonlarımızı sessize alarak ya da kapatarak başta dijital bağımlılık olmak üzere tüm bağımlılıklara yöresel çalgılarımızı çalan öğrencilerimiz ile kültürel miras aktarımının önemine, velilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen '2025 Aile Yılı'na vurgu yaparak ailenin önemine ve öğrencilerimizin eğitiminde ailenin ne denli etkisi olduğuna dikkati çekmek istemekteyiz" diye konuştu.

'Kitap Okuma Etkinliği'nde 5 bin ilk ve ortaokul öğrencisi, aynı anda kitap okudu. İlçelerde de düzenlenen etkinlikte toplam 12 bin öğrenci, aynı anda kitap okudu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler, 15 dakika süreyle kitap okudu. Halk oyunları gösterisi ve sanatçı Sümer Ezgü'nün söylediği türkülerle etkinlik sona erdi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,