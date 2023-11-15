Buharkent Meslek Yüksek Okulu Yöneticileri Belediye Başkanı'na Teşekkür Plaketi Takdim Etti

Buharkent Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, Belediye Başkanı Mehmet Erol'u ziyaret ederek, okula yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

Buharkent Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, Belediye Başkanı Mehmet Erol'u ziyaret ederek, okula yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erol'a okula yapmış olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Başkan Erol yaptığı açıklamada, "Üniversitemize yaptığımız katkılardan dolayı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaya ve hocalarımız Gözde Çetin, Emine Ertürk Şahin bizlere teşekkür plaketini takdim etti. Ayrıca, Buharkent Meslek Yüksekokulu'na destek ve katkılarımızdan dolayı personelimize teşekkür belgesi de verildi. Fiziki şartlarının düzeltilmesi konusundaki desteğimiz ile birlikte, ivedi ihtiyaçlara verdiğimiz desteklerimiz ve eğitime katkımız devam edecektir" dedi. - AYDIN