Buca Belediyesi, LGS Tercih Günleri'ni Başlattı

Buca Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sonrası tercih sürecindeki gençler için LGS Tercih Günleri'ni başlattı. Öğrenciler, 14 Temmuz'a kadar uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

Buca Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yapılan sınav sonrası tercih sürecindeki gençler için Lgs Tercih Günleri'ni başlattı. Öğrenciler, 14 Temmuz'a kadar uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

Buca Belediyesi, LGS tercih dönemi boyunca öğrencilerin yanında olacak. Radikal Dershanesi iş birliği ile düzenlenen LGS Tercih Günleri kapsamında, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM) ile Buca Belediyesi önündeki stantlarda 09: 30-18: 30 saatleri arasında alanında uzman eğitimciler gençlere danışmanlık yapacak. Ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, 0 232 439 10 10 (Dahili 3535-3536) ve 0 232 216 21 47 numaralı telefonları arayarak randevu almaları ve yanlarında sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak.

DESTEK SÜRECEK

Öğrenci kenti Buca'da ana sınıfından üniversite son sınıfa kadar tüm öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tercih sürecindeki tüm öğrencilerin hayallerindeki okullara yerleşmelerini diliyorum" dedi.