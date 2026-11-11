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BŞEÜ'de öğrencilere iş hayatı için mülakat simülasyonlu eğitim verildi

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BŞEÜ'de öğrencilere iş hayatı için mülakat simülasyonlu eğitim verildi
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BŞEÜ Kariyer Merkezi ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde Meslek Yüksekokullarında İş Kulübü Eğitimleri düzenlendi. Öğrenciler mülakat simülasyonlarıyla iş görüşmesi deneyimi kazandı; eğitimlerin diğer birimlerde sürmesi planlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) öğrencilere iş hayatının kapıları açıldı.

BŞEÜ öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı hazırlanması amacıyla İş Kulübü Eğitimleri düzenlendi. BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından üniversite ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında düzenlenen eğitimler; Meslek Yüksekokulu ile Gölpazarı, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri Meslek Yüksekokullarında gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği eğitimlerde iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri, etkili iş görüşmesi yöntemleri, kariyer planlaması ve çalışma hayatının gereklilikleri ele alındı. Ayrıca gençlere yönelik istihdam programları hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde düzenlenen mülakat simülasyonlarıyla öğrenciler, iş görüşmelerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Öğrenciler, bireysel yetkinliklerini değerlendirme ve mülakat tekniklerini geliştirme konusunda deneyim kazandı.

Öğrencilerin iş gücü piyasasına uyum sağlaması ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerin, belirlenen takvim doğrultusunda üniversitenin diğer akademik birimlerinde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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