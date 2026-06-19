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BŞEÜ'de 'Kampüste Yaşam' sergisi sanatseverlerle buluştu

BŞEÜ'de 'Kampüste Yaşam' sergisi sanatseverlerle buluştu
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerin kampüs yaşamına dair gözlemlerinden oluşan resim sergisi, Merkez Kütüphane'de açıldı. Rektör ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen sergi, üniversite yaşamının akademik, sosyal ve kültürel boyutlarını sanatsal bir bakışla yansıtıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Kampüste Yaşam' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinden 'Kampüste Yaşam' sergisi, Merkez Kütüphanede sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Farklı teknik ve yaklaşımlarla ortaya konulan çalışmalar, üniversite yaşamının akademik, sosyal ve kültürel boyutlarını sanatsal bir bakış açısıyla yansıttı. Serginin açılışına BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı. Açılışın ardından sergi alanını gezen Rektör Kaplancıklı, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarını görünür kılmasının yanı sıra üniversitemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetlere de önemli katkı sağladı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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