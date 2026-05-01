Bozüyük MTAL Türkiye Şampiyonu oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Türkiye Şampiyonu oldu.

Kocaeli'nde düzenlenen KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması'nda Bilecik büyük bir başarıya imza attı. Mini Sumo kategorisinde 164 robotun yarıştığı organizasyonda, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu. Yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri robotlarla kıyasıya mücadele ederken, Bozüyük ekibi sergilediği performansla tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azim, emek ve teknolojiyi birleştiren öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı