Bozkır İlkokulu öğrencileri deprem bölgesindeki kardeş okula yardım götürdü

Bozkır'ın Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu öğrencileri, deprem bölgesindeki Hatay'ın Hassa ilçesindeki Katranlık İlkokulu öğrencilerine yardım götürdü. İki hizmet aracıyla ziyarete gidilen okulda incelemelerde bulunan Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu idarecileri de, depremde zarar gören okulun onarımı için ayrıca nakdi yardımda bulundu.

Bozkır'ın Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu öğrencileri, deprem bölgesindeki Hatay'ın Hassa ilçesindeki Katranlık İlkokulu öğrencilerine yardım götürdü.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan organizasyonda, Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu öğrencileri, kendilerine kardeş okul seçtikleri Hatay Hassa Katranlık İlkokulu öğrencilerine kırtasiye, gıda ve giyim yardımında bulundu.

İki hizmet aracıyla ziyarete gidilen okulda incelemelerde bulunan Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu idarecileri de, depremde zarar gören okulun onarımı için ayrıca nakdi yardımda bulundu.

Yardım programı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.