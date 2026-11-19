Boyabat'ta vize sınavları dolayısıyla öğrencilere müftülükten çorba ikramı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat İlçe Müftülüğü, Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi'ndeki öğrencilere vize sınavları dolayısıyla çorba ikramında bulundu. Sabah erken saatlerde yapılan ikramın sınav haftasında öğrencilere moral ve destek amacı taşıdığı belirtildi.
Sinop'un Boyabat İlçe Müftülüğü tarafından, Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi'nde öğrenim gören öğrencilere vize sınavları dolayısıyla çorba ikramında bulunuldu.
Sinop İl Müftülüğü Mobil İkram Aracı ile gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile Müftülük Şube Müdürü Bünyamin Çalışkan da katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdem ve Çalışkan, vize sınavlarında başarılar diledi. Boyabat Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğin, sınav haftasında öğrencilere moral ve destek amacı taşıdığı belirtildi.