Haberler

Boyabatlı öğrenciler Sinop'un zenginliklerini keşfetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesindeki ortaokul öğrencileri, kentin tarihi, kültürel ve bilimsel merkezlerini ziyaret ederek bilgi edindi ve eğlenceli bir gün geçirdi. Öğrenciler, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldılar.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ortaokul öğrencileri kentin tarihi, kültürel ve bilimsel merkezlerini ziyaret ederek hem eğlendi hem öğrendi.

Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri gezi programı kapsamında ilk olarak Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ni ziyaret etti. Fakültedeki akvaryum ünitesini gezen öğrenciler, mersin balığı, vatoz ve çeşitli deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca fakültede yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bazı öğrenciler hayatlarında ilk kez su kaplumbağasına dokunarak farklı bir deneyim yaşadı. Programın devamında öğrenciler, kentin önemli kültürel merkezlerinden Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Burada öğrenciler kitaplarla buluşurken okuma kültürü konusunda bilgilendirildi.

Program kapsamında Gezici Kütüphane ve Planetaryum etkinliklerine katılan öğrenciler, uzay ve gökyüzü bilimleri hakkında sunumları ilgiyle takip etti. Etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de yeni bilgiler edinme fırsatı buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...