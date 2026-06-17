Minikler Üniversite Kampüsünü Keşfetti ve Animasyon Deneyimi Yaşadı

Minik öğrenciler, üniversite yaşamını keşfetti. Kampüsü gezen minikler, animasyon üretim sürecini de uygulamalı olarak deneyimledi.

Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, teknik ve kültürel gezi kapsamında Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar kampüsünü ziyaret etti. Çocukların yoğun olarak maruz kaldıkları dijital içeriklerin ötesine geçerek gerçek üretim süreçlerini yerinde görmelerini sağlamak, farklı bakış açıları kazandırmak ve geleceklerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ziyarette öğrenciler, üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kampüste merak dolu keşif

Program kapsamında öğrenciler; ana konferans salonu, sınıflar, Immersive Space, ses stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, amfi, kütüphane ve cep sinemasını gezdi. Minikler, bu alanların eğitim ve üretim süreçlerindeki işlevleri hakkında bilgi alırken, özellikle medya ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı uygulama alanlarına büyük ilgi gösterdi.

Çizim tabletleriyle ilk animasyon deneyimi

Ziyaretin devamında cep sinemasında, Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin hazırladığı animasyon filmler gösterildi. Gösterimi gerçekleştiren Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Emre İhsan Ermiş, öğrencilere izledikleri yapımların fikir aşamasından çizim ve animasyon süreçlerine kadar nasıl hazırlandığını anlattı.

Etkinliğin sonunda çizim tabletleriyle kendi çizimlerini yapan öğrenciler, animasyon üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı buldu. Minikler, üniversite ortamını yakından tanırken üretmenin ve öğrenmenin keyfini bir arada yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı