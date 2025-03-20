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Bir günde profesörlüğünü kaybeden Aylin hoca gözyaşlarını tutamadı

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Ekrem İmamoğlu ile beraber Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da diploması iptal edildi. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapan Saybaşılı'ya öğrencileri destek çıktı. Öğrencilerinin sloganları ile ders verdiği anfiye giren Saybaşılı gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, diplomanın "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınması sonucu alındı. İptal edilen diplomalar arasında, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dayer aldı.

GÖZLER MAHKEMEDE

Diploması iptal edilen Saybaşılı, mahkemeden aksi bir karar çıkmaması durumunda öğretim üyeliğine devam edemeyecek. Saybaşılı, uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makale yayınlamış ve doktora eğitimini Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay'ı yalnız bırakmadı. Diploma kararı sonrası çeklin videoda öğrencilerinin alkışla destek verdiği Ataay'ın bu anlarda duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bir günde profesörlüğünü kaybeden Aylin hoca gözyaşlarını tutamadı
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Bunların zulmü göklere çıktı.Yaradan bunlara öyle bir çakacak ki.Kimmi odur o.

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

ne güzel dünya sahte diploma ile prof ol dünya maaş al

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Haber YorumlarıHalit:

kusura bakmayın kimsenin ayrıcalığı olmamalı babanın gayretiyle geçmişsin utanmada yok Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da diploması iptal edilenler arasında yer alıyor. Saybaşılı'nın yatay geçiş yaptığı dönemde babasının İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve genel yatay geçiş şartlarını karşılamadığı tespit edildi.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

geldiğimiz noktaya inanamıyorum beğenmediğiniz Afrika kabile savaşına döndürdüler. korku nelere kadir

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

diploma işinden bişey çıkmaz mahkemeden döner diplomayı iptal edecek hiç bir hüküm yok yalandan malzeme olsun dşye piyasaya salınan bişey

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Haber Yorumlarımehmet benli:

90lı yıllarda nice insanın sınavla girdiği üniversitelere birileri para ile özel üniversiteye gidip bir iki yıl okuduktan sonra torpille denklik olmadan yatay geçiş yapmış. ve şimdi de mağduruz diyorlar. ilginç bir ülkeyiz.

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Haber Yorumlarıengin hazlipinar:

Yüzsüzlüğe bak. Hem haksız çıkar sağla hemde nağdur sen ol. Ben olsam utancımdan sokağa çıkaman. Kadın okula gitmiş.

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