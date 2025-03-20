Bir günde profesörlüğünü kaybeden Aylin hoca gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, diplomanın "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınması sonucu alındı. İptal edilen diplomalar arasında, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dayer aldı.

GÖZLER MAHKEMEDE

Diploması iptal edilen Saybaşılı, mahkemeden aksi bir karar çıkmaması durumunda öğretim üyeliğine devam edemeyecek. Saybaşılı, uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makale yayınlamış ve doktora eğitimini Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay'ı yalnız bırakmadı. Diploma kararı sonrası çeklin videoda öğrencilerinin alkışla destek verdiği Ataay'ın bu anlarda duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.