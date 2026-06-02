Vali Çelik, okul inşaatını inceledi

Bingöl Valisi Cahit Çelik, hayırsever tarafından yaptırılan okul inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Çelik, firma yetkilisi Osman Budan'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İnşaat çalışmalarını yerinde değerlendiren Çelik, okulun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha modern ve nitelikli eğitim imkanlarına kavuşacağını belirtti.

Eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Vali Çelik, eğitime katkılarından dolayı hayırsever aileye teşekkür etti.

12 sınıf olarak inşa edilen okulun tamamlanmasının ardından öğrencilere hizmet vermesi planlanıyor. - BİNGÖL

