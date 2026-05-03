Haberler

Bilecik'ten TÜBİTAK Türkiye Finallerinde büyük başarı

Bilecik'ten TÜBİTAK Türkiye Finallerinde büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Finalleri'nde büyük başarı elde edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Finalleri'nde büyük başarı elde edildi.

Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), TÜBİTAK Türkiye Finalleri'nde önemli bir başarıya imza attı. Matematik alanında hazırlanan proje ile Türkiye finallerine katılan öğrenciler, jüri değerlendirmesi sonucunda dikkat çeken bir sonuç elde etti. "Ezberden Keşfe: Asal Sayılarda Kalan Bulma İçin Görsel ve Algoritmik Model" başlıklı proje, asal sayılarda kalan bulma konusunu görselleştirme ve algoritmik modelleme ile daha anlaşılır ve kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışma, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından da öne çıktı. Projede danışman öğretmen Abdurrahman Günay görev alırken, öğrenciler Sühayla Gençer, Zülal Kocabey ve Arya Derin Sert yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular

Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kavgaya aileler dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti