Bilecik'te eğitim yöneticiliğinde bir ilk

Bilecik'te ilk kez düzenlenen ' Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri' başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri', Bilecik Öğretmenevinde başladı. Eğitim kurumlarında ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek eğitimcilerin katıldığı seminer, 17-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seminerin açılış programına Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katıldı. Program kapsamında yönetici adaylarına liderlik, eğitim yönetimi ve mesleki yeterlilik alanlarında kapsamlı eğitimler verilecek.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitim kurumlarımızın başarısında güçlü liderlik anlayışına sahip yöneticilerin rolü büyüktür. Bu seminerle yönetici adaylarımızın bilgi, beceri ve vizyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin eğitimine yön verecek tüm yönetici adaylarımıza eğitim hayatlarında ve yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı