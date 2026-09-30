Bilecik'te eğitim çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek başkanlığında görüşüldü

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Bilecik'te haftalık eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devam eden çalışmalar ve planlanan faaliyetler değerlendirilirken, eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantıda il genelindeki eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Müdür Şimşek, eğitim süreçlerinin düzenli şekilde takip edilmesinin önemine dikkat çekerek, "İlimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi için çalışmalarımızı planlı ve koordineli şekilde sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerini destekleyecek çalışmalarımızı değerlendirerek önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı