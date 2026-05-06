Bilecikli öğrenci Türkiye birincisi oldu

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Zeynep Halmatov, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinden katılımcıların yer aldığı 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S.) ve Çevre' temalı deneme yarışmasında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden öğrencilerin katılım sağladığı 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S.) ve Çevre' temalı deneme yarışmasında Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Zeynep Halmatov büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu. Elde edilen başarı, hem okulda hem de il genelinde büyük gurur yaşattı. Öğrencinin başarısının, disiplinli çalışmanın ve eğitim sürecindeki özverinin önemli bir göstergesi olduğu ifade edilirken, bu tür yarışmaların öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sunduğu vurgulandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de elde edilen başarıdan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek; "Emeği geçen öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
