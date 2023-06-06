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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, öğrencilerin sorularını cevapladı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, öğrencilerin sorularını cevapladı

Eğitim Haberleri

Bayırköy Ortaokulu öğrencileri kariyer planlaması hakkında öğretmenlerinin verdiği ödev için Başkan Yaman'ı makamında ziyaret ederek kendisiyle röportaj yaptı. Tüm soruları özenle cevaplayan Başkan Yaman gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ortaokul öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Bayırköy Ortaokulu öğrencileri kariyer planlaması hakkında öğretmenlerinin verdiği ödev için Başkan Yaman'ı makamında ziyaret ederek kendisiyle röportaj yaptı. Tüm soruları özenle cevaplayan Başkan Yaman gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler ise ilgisinden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Yaman'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Mustafa Yaman Bayırköy Bilecik Eğitim Haberler

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