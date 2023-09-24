Belen'de düzenlenen modifiyeli araç ve motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen modifiyeli araç ve motosiklet festivali renkli görüntülere sahne olurken, drift şovunda depremzede vatandaşların adrenalini zirveye çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Vatandaşlara moral ve motivasyon vermesi amacıyla Belen Belediyesi tarafından modifiyeli araç ve motosiklet festivali düzenlendi. Belen Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyona Adana, Gaziantep, Osmaniye, Mersin başta olmak üzere bir çok modifiye tutkunu katıldı. Vatandaşların bin bir emek vererek ortaya çıkardığı modifiyeli araçlar depremzede vatandaşlardan tam not aldı. Modifiyeli araçların sergilendiği festivalde; güzellik, desibel ve basıklık kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve dereceye giren araçlara plaket taktim edildi. Desibel kategorisinde düzenlenen yarışmada vatandaşların aracın etrafını sararak tutmasıysa ilginç görüntü oluşturdu. Festival, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün de içerisinde olduğu aracın drift şovu yapmasıyla sona erdi. Drift, anındaysa depremzede vatandaşların adrenalini zirveye çıktı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, depremin yaralarını silmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Belen Belediyemizin düzenlemiş olduğu bir festival için buradayız. Deprem sonrası ilçemiz çok büyük hasar almıştı ancak biz bunların yarasını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların böyle piskolojisini atabileceği etkinliklere ihtiyaçları var. İşte bu noktada belediyemizin düzenlemiş odluğu festivalin insanlara büyük katkı sunduğunu düşünüyorum" dedi.

"İlgi beklediğimizden çok daha fazla oldu"

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, vatandaşların hayatlarını normale döndürmek adına böyle bir festival düzenlediklerini belirterek, "100 yılın depremini yaşadık ve sıkıntılı günler geçirdik ama artık hayatı normale döndürmemiz gerekiyor. Belen ilçemizde de modifiyeli araç festivalimizin birincisini düzenleyerek vatandaşlarımızın hafta sonunu motivasyon içerisinde geçirmesi adına böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 350 aracımız katıldı ve 4 kategoride yarış düzenledik. İlgi beklediğimizden çok daha fazla oldu. Ben buraya katılarak moral depolayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik"

Depremzede Büşra Güner, "Belen Millet Bahçesindeyiz, depremden sonra bize motive oldu. Çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Çok beğendik, eşimde ses sistemi istiyor" dedi.

"Araçta basta çok hava olduğu için aracın dışına çıkmasın diye tutuyoruz"

Aracın desibelinin yüksek çıkması amacıyla aracı sıkıca tuttuklarını ifade eden Kübra Yılmaz, "Desibel yarışmasında aracımızın desibelini ölçtük. Araçta 2 tane bas ve mono amfi var. Farklı bir kategori ve farklı bir heves. Gençlerimizin heyecanını görüyorsunuz. Araçta basta çok hava olduğu için aracın dışına çıkmasın diye tutuyoruz. Desibelde yüksek oran çıksın diye" şeklinde konuştu. - HATAY