Haberler ›› Eğitim ›› Belçika'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Belçika'da 30 Okulda Bomba İhbarı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Belçika'da başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde polis tarafından alınan bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık 30 okulda bir gün eğitime ara verildiği duyuruldu. Valonya-Brüksel Federasyonu İletişim Direktörü Cecile Marquette, bu tür ihbarların son haftalarda arttığını ve kararın sadece tedbir amaçlı olduğunu belirtti.