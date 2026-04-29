Bayburt'ta öğrenciler projelerini bilim fuarında tanıttı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 17 proje, düzenlenen bilim fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okulda gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin araştırma, tasarım ve üretim becerilerini ortaya koyan çalışmalar sergilendi. Bilim fuarında, dil ve edebiyat, matematik, değerler eğitimi, kimya, fizik, bilişim teknolojileri ve yazılım, coğrafya, teknoloji tasarım ve tarih alanlarında hazırlanan projeler yer aldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerde oyun ve oyunlaştırma, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar, tarım ve hayvancılık, teknoloji ve yabancı dil eğitimi gibi tematik başlıklar ele alındı.

Fuar alanını gezen Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve beraberindekiler, öğrencilerden projelerin içeriği ve uygulama alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Öğretmenlerinin rehberliğinde çalışmalarını hazırlayan öğrenciler, projelerini ziyaretçilere anlatarak, bilimsel düşünme ve üretme becerilerini sergiledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı