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Bayburt'ta 246 Hafız İçin İcazet Merasimi

Bayburt'ta 246 Hafız İçin İcazet Merasimi
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Bayburt'ta Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 246 öğrenci için düzenlenen icazet merasiminde Vali Mustafa Eldivan ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir hazır bulundu. Vali Eldivan, öğrencileri tebrik ederek eğitmenlere ve ailelere teşekkür etti. Programda hafızlar Kur'an tilaveti okudu, icazet duaları yapıldı ve belgeleri takdim edildi.

Bayburt'ta Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 246 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir katıldı.

Vali Eldivan, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, onları yetiştiren Kur'an kursu öğreticileri ile eğitim süreçlerinde destek olan ailelerine teşekkür etti.

Hafızlığın Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin yanı sıra onun mesajını anlamayı ve hayatın her alanında rehber edinmeyi gerektiren önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Eldivan, genç hafızlara Kur'an'ın ışığında güzel bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.

Programda 12 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptığı icazet duasının ardından hafızlara icazet belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Merasim, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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