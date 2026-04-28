Bayburt Lisesi öğrencilerine kariyer tavsiyeleri verildi

Bayburt Lisesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında öğrenciler, meslek seçimi ve gelecek planlaması konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilerin kariyer hedeflerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen programa Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman katıldı. Ateş ve Kahraman, öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki deneyimlerini ve hayat tecrübelerini paylaştı.

Programda, doğru meslek seçimi, hedef belirleme, çalışma disiplini ve geleceğe yönelik planlama konularında öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kariyer sürecinde karşılaşılabilecek fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

