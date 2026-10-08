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Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş görevine başladı

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Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş görevine başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Bayburt İl Müftüsü olarak atanan Basri Bektaş, yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Bayburt İl Müftüsü olarak atanan Basri Bektaş, yeni görevine başladı.

Bektaş, İl Müftülüğüne gelişinde Müftü Vekili Yener Kalender ve müftülük personeli tarafından karşılandı. Düzenlenen törende duaların ardından görevine başlayan Bektaş daha sonra müftülük personeliyle bir araya gelerek tanıştı.

Bektaş, personele kolaylıklar dileyerek yeni görevinde birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, görevinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından da makamında kabul edildi. Vali Eldivan, Bektaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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