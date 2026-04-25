BARÜ'de Spor Bilimleri Fakültesinin iki programı daha akredite edildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2 bölüm akredite edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akreditasyon süreçlerinde önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Spor Bilimleri Fakültesinin Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edildi.

SPORAK değerlendirme takımının farklı ölçütler kullanarak yaptığı değerlendirmeler neticesinde akredite olan bu iki bölümle Spor Bilimleri Fakültesindeki tüm programların eğitim kalitesi tescillendi.

Kalite odaklı eğitim anlayışıyla program akreditasyonu süreçlerine önem verdiklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, iki bölümün daha akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamasında emeği geçen herkesi tebrik etti. - BARTIN

