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Bandırma M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi

Bandırma M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İlçe Müftülüğü ile Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması’na 77 tutuklu ve hükümlü katıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İlçe Müftülüğü ile Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması'na 77 tutuklu ve hükümlü katıldı.

Peygamber Efendimiz'in örnek hayatını tanıtmak, manevi gelişime katkı sağlamak ve dini bilgileri pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışma, Bandırma İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mümin Çöpür ile Manevi Rehberlik Birimi Sorumlusu İnfaz ve Koruma Memuru Rıdvan Dursun'un koordinesinde yapıldı.

Ceza infaz kurumunda düzenlenen yarışmaya 77 tutuklu ve hükümlü katılırken, katılımcılar peygamber Efendimiz'in hayatına ilişkin bilgilerini ölçme fırsatı buldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin, 24 Ağustos'ta Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenecek programda takdim edileceği bildirildi. Program sonunda yarışmaya katılan tüm tutuklu ve hükümlülere teşekkür edilirken, dereceye giren katılımcılar tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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