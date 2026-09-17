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Bandırma’da iki okul yeni binalarında eğitime başladı

Bandırma’da iki okul yeni binalarında eğitime başladı
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Bandırma’da yapımı tamamlanan Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim binalarında öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Bandırma'da yapımı tamamlanan Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim binalarında öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, yeni binalarında eğitim hayatına başlayan iki okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Aslan, yeni eğitim yuvalarındaki ilk günlerinde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle sohbet eden Mutlu Aslan, okulların yeni binalarında başlayan eğitim sürecine eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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