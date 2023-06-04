Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun LGS sınavı öncesi okulları ziyaret etti

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okulları ziyaret ederek, öğrenci ve ailelere moral verdi. Bandırma Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınavına girecek bin 787 öğrenci ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu. Başkan Tosun, öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak oldu, başarı dileklerinde bulundu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi okulları ziyaret ederek, öğrenci ve ailelere moral verdi.

Bandırma Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınavına girecek bin 787 öğrenci ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu. İlçede belirlenen sınav merkezlerinin çevresine belediye ekipleri tarafından stantlar kurulurken, Başkan Tosun da sınav merkezlerini ziyaret ederek öğrencilere sürpriz yaptı.

Başkan Tosun, öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak oldu, başarı dileklerinde bulundu. Sınava giren öğrencilerin aileleri ile sohbet eden Tosun, hem hemşehrilerine moral verdi hem de istek ve önerileri dinledi.