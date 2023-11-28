Bandırma Belediye Başkanı Öğretmenlerle Buluştu

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Tosun, öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, onlara teşekkür etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Bandırma Belediyesi, hizmet süresi içerisinde kente 3 tane okul kazandırdı. Blediye, buna ek olarak Bandırma Destek Eğitim Kurs Merkezi ile LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri'nde ise 2-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ile akşam yemeğinde buluştu. Başkan Tosun, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Eğitim bir belediyenin asli görevi değildir ama bu bir belediye, bir yerel yönetici kentindeki eğitime katkı vermez demek değildir. Biz de Bandırma Belediyesi olarak bünyemizde görevlendirdiğimiz 65 nitelikli ve birbirinden kıymetli öğretmenimizle, okullarımızda eğitim-öğretim gören 800 öğrencimize eğitim veriyoruz. Aynı zamanda Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezimizde 500'ü aşkın kursiyerimiz hobi, beceri ve spor faaliyetlerini geliştiriyorlar. Bandırma'da daha çağdaş ve eğitimli bir toplum yaratmaya gayret eden bir kurumuz."

Öğretmenliği, sevginin ve şefkatin filizlendiği bir meslek olarak tanımlayan Başkan Tosun, gelecek nesillerin bilinçli ve iyi yetiştirilmesi için öğretmenlerin öğrencilere özverili, sevgi ve şefkatle yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Konuşmalarının ardından öğretmenler için hazırlanan özel hediyeleri takdim eden Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Çok zor mesleği icra eden kıymetli öğretmenlerimiz; bu anlamlı günde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Sizler yetiştirdiğiniz yeni nesillerle bu ülkenin geleceğini şekillendiriyorsunuz. Tutku ile yaptığınız bu mesleğinizin gururunu hepimiz yaşıyoruz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi.