Balıkesir'de de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku, gurur ve anlam içerisinde kutlandı.

Öğretmenler Günü kutlama programı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi.

Kutlama programı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. Programa; Vali İsmail Ustaoğlu, il protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Program, geçmişten günümüze eğitim hayatından kesitler yansıtan fotoğraflardan oluşan sergisinin gezilmesiyle başladı. Geçmişin eğitim ortamlarını ve öğretmenlik mesleğinin yıllar boyunca taşıdığı değeri gözler önüne seren sergi, katılımcılara nostaljik ve duygu dolu anlar yaşattı.

Programın devamında İl Milli Eğitim Müdürü Kal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını; bir insanın hayatına dokunmak, geleceğe yön vermek ve ülkenin yarınlarını inşa etmek anlamına geldiğini vurgulayan İl Müdürü, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Törende, mesleğe ilk adımlarını atan aday öğretmenler için Öğretmenlik Mesleğine Giriş Yemin Töreni gerçekleştirildi. Aday öğretmenlerin yemin ederek mesleğe başlamaları, programın anlamlı ve gurur verici anlarından biri oldu. İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ben Öğretmenim: Bir Ömrün Tuvali" adlı gösteri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Öğretmenlik mesleğinin fedakarlığını, emeğini ve insan hayatına dokunan yönünü etkileyici bir anlatımla sahneye taşıyan gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile yarışmalarda dereceye giren öğretmenlerimize ödülleri, il protokolü tarafından takdim edildi. Ayrıca emekli öğretmenlerimizi temsilen üç öğretmenimize, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Öğretmenlik mesleğinin taşıdığı değerin, fedakarlığın ve geleceği şekillendiren sorumluluğun bir kez daha vurgulandığı program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı