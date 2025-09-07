Bakan Tekin, İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerine Okuma Kitapları Dağıtılacağını Duyurdu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerine okuma kitapları dağıtılacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk okuma yazma öğretimini destekleyen okuma kitaplarımız hazır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerimiz doğrultusunda akademisyenler ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan okuma kitaplarımız, birinci sınıf öğrencilerimizin okuma yazma süreçlerini destekleyecek. 'Okumaya Başlıyorum, Artık Okuyorum, Hikayelerim' ve 'Şiirlerim' kitaplarından oluşan okuma serimizi 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize dağıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.