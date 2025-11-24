Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Kasım hediyesi

Ankara'da Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı" düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bugün yapılan atama ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 1 milyon 49 bin 564'e çıktı. Etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü dolayısıyla Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

TEKİN'DEN ERDOĞAN'A HEDİYE TABLO

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti. Tablo Hezarfen'in kanatlarından Göktürk uydusuna bir ulusun yükselişini anlatıyor. Topraklarından Hezarfen Ahmet Çelebi'yi El Cezire Hasan Çelebi ve daha nicelerini yetiştirmiş, göğe, bilgiye, keşfe sevdalı bir ulus.