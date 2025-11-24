Haberler

Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Kasım hediyesi

Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Kasım hediyesi Haber Videosunu İzle
Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Kasım hediyesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Beştepe'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bir tablo hediye etti. Eseri Hezarfen'in kanatlarından Göktürk uydusuna bir ulusun yükselişini anlatıyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.
  • Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 1 milyon 49 bin 564'e çıktı.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hezarfen'in kanatlarından Göktürk uydusuna bir ulusun yükselişini anlatan bir tablo hediye etti.

Ankara'da Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı" düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bugün yapılan atama ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 1 milyon 49 bin 564'e çıktı. Etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü dolayısıyla Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

TEKİN'DEN ERDOĞAN'A HEDİYE TABLO

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti. Tablo Hezarfen'in kanatlarından Göktürk uydusuna bir ulusun yükselişini anlatıyor. Topraklarından Hezarfen Ahmet Çelebi'yi El Cezire Hasan Çelebi ve daha nicelerini yetiştirmiş, göğe, bilgiye, keşfe sevdalı bir ulus.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.