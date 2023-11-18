Bahçeşehir Koleji A.L.F.A Awards 2023 ve Felis 2023'te ödül aldı

Bahçeşehir Koleji, A.L.F.A Awards 2023 ve Felis 2023'te iki ödül kazandı. Özel Eğitim Kurumları kategorisinde büyük ödülün sahibi olan Bahçeşehir Koleji, İç İletişim Yönetimi kategorisinde de ödüle layık görüldü.

BAHÇEŞEHİR Koleji A.L.F.A Awards 2023 ve Felis 2023'te ödül aldı.

Bahçeşehir Koleji iki ödülün sahibi oldu. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen A.L.F.A Awards 2023'te Özel Eğitim Kurumları kategorisinde halk jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucu büyük ödüle layık görüldü.

İkinci ödülü ise Felis 2023'ten aldı. Pazarlama ve iletişim ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların yarıştığı Felis 2023'te, İç İletişim Yönetimi kategorisinde 'Yüzümüz Hep O'na Dönük' projesiyle ödüle layık görüldü.

Bahçeşehir Koleji, geçen haziran ayında da Marketing Türkiye ve Boomsonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards'tan'da iki ödül kazanmıştı. Yıl boyunca sosyal medya performanslarının değerlendirildiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde Özel İlk Orta Eğitim Kurumları Kategorisinde Altın Ödül, yılın en dikkat çeken çalışmalarına verilen Kurum İçi İletişim kategorisinde 'Yüzümüz Hep O'na Dönük' projesiyle Bronz Ödül'ün sahibi Bahçeşehir Koleji olmuştu.