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Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu’nda eğitim buluşması

Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu’nda eğitim buluşması
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İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sınıfları tek tek ziyaret ederek minik öğrencilerle sohbet etti; onların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. Öğrencilere yeni eğitim döneminde başarı, sağlık ve güzel bir okul hayatı dileyen Ekici, çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissedecekleri bir eğitim ortamının önemine dikkat çekti. Velilerle de bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, onların eğitim sürecine ilişkin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını dinledi, çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını belirterek, okul-aile iş birliğinin öğrencilerin başarısındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Velilerin sorularını yanıtlayan Ekici, eğitim sürecinde ailelerin ve öğretmenlerin güçlü iletişim içerisinde olmasının önemini vurguladı. Ziyaretin devamında öğretmenlerle öğretmenler odasında buluşan Ekici ; eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilerin gelişimi, okul ikliminin güçlendirilmesi ve eğitimde kaliteyi daha da artırmaya yönelik çalışmalar hakkında öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Öğretmenlerin sahadaki deneyimlerinin büyük bir değer taşıdığını ifade eden Ekici, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda nitelikli, kapsayıcı ve öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışını hep birlikte güçlendireceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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