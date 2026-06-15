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Bayburt'ta Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi Kapsamında Sergi Açıldı

Bayburt'ta Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi Kapsamında Sergi Açıldı
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesiyle ilkokul öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı sanat ürünleri ve deney çalışmaları sergilendi. Programa öğretmen, öğrenci ve veliler katkı sağlarken, ilçe milli eğitim müdürü de katılımcıları tebrik etti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin hazırladığı sanat ürünleri ve deney çalışmaları sergilendi.

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Sınıf öğretmeni Rukiye Çakmakçı, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla yürütülen çalışmalar için okulda program düzenlendi. Programda öğrencilerin hazırladığı sanat ürünleri sergilendi, uygulamalı deneyler ise ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte öğrencilerin bilgi ve becerilerini yansıtan çalışmalar incelendi. Program sonunda projeye katkı sunan öğrenci ve velilere teşekkür belgeleri verildi.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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