Haberler

Aydın'da öğretmenlere yapay zeka destekli eğitim atölyesi

Aydın'da öğretmenlere yapay zeka destekli eğitim atölyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'AI4Teachers' projesi kapsamında 30 İngilizce öğretmenine yönelik yapay zeka destekli atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğretmenler, dijital içerik üretimi ve yenilikçi eğitim materyali geliştirme süreçlerini deneyimledi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'AI4Teachers' projesi kapsamında 30 İngilizce öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen atölyede, yapay zeka araçlarıyla dijital içerik üretimi ve yenilikçi eğitim materyali geliştirme çalışmaları yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'AI4Teachers' projesi kapsamında, İngilizce öğretmenlerine yönelik yapay zeka destekli uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak'ın katkılarıyla düzenlenen atölyeye 30 İngilizce öğretmeni katıldı. Çalışmada öğretmenler, yapay zeka araçlarını kullanarak eğitsel çizgi film hazırlama, dijital hikayeleştirme, karakter tasarımı ve yabancı dil öğretimine yönelik yenilikçi içerik geliştirme süreçlerini deneyimledi. Uygulamalı eğitimde öğretmenlerin, sınıf içi öğrenme ortamlarını daha etkileşimli, görsel ve öğrenci merkezli hale getirecek dijital materyaller üretmesi sağlandı. Böylece katılımcılar, yapay zekanın eğitimde sunduğu imkanları doğrudan uygulama fırsatı buldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin dijital okuryazarlık, üretkenlik ve yenilikçilik vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma ile öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimde dijital dönüşüm kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor
Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret

14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret! 450 kişilik heyetle geliyor
Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

İşte yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili vekilin fotoğrafları büyük tartışma yarattı