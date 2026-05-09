Aydın'da öğretmenlere yapay zeka destekli eğitim atölyesi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'AI4Teachers' projesi kapsamında, İngilizce öğretmenlerine yönelik yapay zeka destekli uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak'ın katkılarıyla düzenlenen atölyeye 30 İngilizce öğretmeni katıldı. Çalışmada öğretmenler, yapay zeka araçlarını kullanarak eğitsel çizgi film hazırlama, dijital hikayeleştirme, karakter tasarımı ve yabancı dil öğretimine yönelik yenilikçi içerik geliştirme süreçlerini deneyimledi. Uygulamalı eğitimde öğretmenlerin, sınıf içi öğrenme ortamlarını daha etkileşimli, görsel ve öğrenci merkezli hale getirecek dijital materyaller üretmesi sağlandı. Böylece katılımcılar, yapay zekanın eğitimde sunduğu imkanları doğrudan uygulama fırsatı buldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin dijital okuryazarlık, üretkenlik ve yenilikçilik vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma ile öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimde dijital dönüşüm kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı