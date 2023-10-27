Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri asansör kazasını protesto etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ölümünü ve diğer öğrencilerin yaralanmasını protesto etti. Öğrenciler, 'Verdiğiniz yorgan kefen oldu' pankartı taşıdı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazası nedeniyle Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini protesto etti. Öğrencilerin, "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" pankartı taşıdıkları görüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini ve bazı öğrencilerin de yaralanmasını bugün protesto etti. Aydın Kent Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, oturma eylemi düzenledi.

Öğrencilerin, "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" pankartı taşıdıkları görüldü.