Haberler

AOSB Anaokulu'nda ilk mezuniyet heyecanı

AOSB Anaokulu'nda ilk mezuniyet heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu, ilk mezuniyet törenini düzenledi. Minik öğrencilerin gösterileri büyük alkış alırken, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar eğitime yatırımın önemini vurguladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Anaokulu, ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

AOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, minik öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, velilerin heyecanı ve mutluluğu salona yansıdı.

Törende konuşan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayi ve üretimde olduğu kadar eğitim alanında da topluma değer katacak projelere öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Akpınar, "Bugün AOSB Anaokulunun ilk mezunlarını uğurlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda attıkları bu ilk ve anlamlı adım, gelecekte elde edecekleri başarıların temelini oluşturacaktır. Eğitime yapılan her yatırımın, ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı günde minik öğrencilerimizi, onların gelişiminde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.

Miniklerin performansı büyük alkış aldı

Mezuniyet programı boyunca öğrencilerin hazırladığı dans, müzik ve sahne gösterileri büyük beğeni topladı. Aileler, çocuklarının ilk mezuniyet heyecanına ortak olurken, duygu dolu anlar yaşandı. Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, kep atarak eğitim hayatlarının ilk önemli dönüm noktasını kutladı.

Program sonunda mezun olan tüm öğrenciler tebrik edilirken, aileler, öğretmenler ve öğrenciler bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı

Tartışılacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ölüm böyle geldi!
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Aziz Yıldırım'dan baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı