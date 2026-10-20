AÖF kayıt süresini 23 Ekim 2026'ya uzattı, affa 297.238 başvuru geldi

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrenci affı kapsamında güz dönemi kesin kayıt ve İkinci Üniversite kayıt işlemlerinin süresini öğrencilerden ve adaylardan gelen yoğun talep üzerine 23 Ekim Cuma gününe kadar uzattı.

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yükseköğretime erişimi kolaylaştıran Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin ve adayların kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için ek süre tanıdı. Özellikle öğrenci affı kapsamındaki başvurularda dikkat çekici bir yoğunluk yaşandı. Eğitimine yeniden devam etmek isteyen 297.238 kişi öğrenci affı kapsamında başvuruda bulundu. Anadolu Üniversitesi, öğrenci odaklı yaklaşımı doğrultusunda, kayıt hakkından yararlanmak isteyen adaylara ve öğrenimine devam eden öğrencilere işlemlerini tamamlayabilmeleri için ek süre sağladı.

Kayıt işlemlerinde son gün 23 Ekim

Güncellenen kayıt takvimine göre işlemler için son tarih ve saatler; Öğrenci affı kapsamında güz dönemi kesin kayıt: 23 Ekim 2026, saat 17.00, İkinci Üniversite kayıtları: 23 Ekim 2026, saat 17.00, Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim 2026, saat 22.00 ve Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim 2026, saat 23.59 olarak belirlendi. Öğrenci affı kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile İkinci Üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Anadolu Üniversitesi ile zaman ve mekandan bağımsız öğrenme

Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme alanındaki deneyimi ve dijital öğrenme imkanları ile öğrencilerine esnek bir yükseköğretim deneyimi sunmayı sürdürüyor. Kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, e-Kampüs ve Anadolu Mobil platformları aracılığıyla ders materyallerine erişebiliyor ve öğrenme süreçlerini kendi zamanlarına göre planlayabiliyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı