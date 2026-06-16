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Anne ile oğlu aynı sıradan mezun oldu

Anne ile oğlu aynı sıradan mezun oldu
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Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde aynı bölümü okuyan 47 yaşındaki anne Ayşe Sıdıka Baygeldi ve oğlu Nuri Baygeldi, birlikte mezun oldu. Anne bölüm birincisi olurken, ikili 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesinde (HRÜ) aynı bölümü okuyan anne ve oğlu birlikte mezun oldu.

Şanlıurfa'da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi, ortaokul ve liseyi kendi imkanlarıyla açık öğretimde dereceyle bitirdi. Anne Baygeldi, daha sonra 20 yıldır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 22 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte sınava girdi. Sınavda başarılı olan anne ve oğlu, sadece HRÜ'deki bölümleri tercih etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Aynı sırayı paylaşan anne ve oğlu, başarılı eğitimleri sonrası mezun oldu. 4 yıl oğlu ile aynı sıraya paylaşan anne Baygeldi, bölüm birincisi olarak üniversiteyi bitirmenin sevincini yine oğlu ile yaşadı. Üniversitede düzenlenen törene katılan anne ve oğlu, arkadaşlarıyla kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

"Annemle beraber 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştık"

Annesi ile mezuniyet sevinci yaşayan Nuri Baygeldi, "Annemle beraber 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştık. Annem bölüm birincisi olarak okulu bitirdi. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. 4 yılımızı dirsek çürütmekle geçirdik. Derslere beraber çalıştık, sınavlara beraber girdik. Şimdi mezun oluyoruz. Ben meslek hayatıma bankacılık ya da akademisyenlik olarak devam etmek istiyorum" dedi.

"Bir anneye nasip olacak en güzel duyguyu yaşıyorum"

Anne Ayşe Baygeldi ise "Bir anneye nasip olacak en güzel duyguyu yaşıyorum. Üniversiteyi oğlumla beraber kazandık, birlikte bitiriyoruz. Söylenecek çok şey yok, çok mutluyuz. Kamu yönetimi bölümünü bitirdik. Ben de akademisyen olmak istiyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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