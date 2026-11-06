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Andırın'da öğrencilere gıda güvenliği ve hijyen semineri düzenlendi

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Andırın'da öğrencilere gıda güvenliği ve hijyen semineri düzenlendi
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Andırın'daki Boğazören İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere gıda güvenliği, hijyen ve bilinçli tüketim semineri düzenlendi. Seminerde etiket okuma, SKT ile TETT farkı, ambalajlı ürün seçimi ve gıdaların saklama koşulları anlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği, hijyen ve bilinçli tüketim semineri düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta çocuklarda erken yaşta sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılması amacıyla okul eğitimleri devam ediyor.

Andırın ilçesindeki Boğazören İlk ve Ortaokulu'nda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere gıda hijyeni ve güvenli gıda tüketimi anlatıldı. Görsel sunumlarla desteklenen seminerde; alışveriş yaparken etiket okuma, Son Kullanma Tarihi (SKT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farklar ve ambalajlı ürün seçimi detaylıca anlatıldı.

Eğitimde ayrıca pişirilmiş ve hazırlanmış gıdaların saklama şartları, oda sıcaklığında bekletilme süreleri ve kişisel hijyen kuralları uygulamalı örneklerle öğrencilere aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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