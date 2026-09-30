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Anadolu Üniversitesi THE 2027 sıralamasında 1001-1200 bandındaki yerini korudu

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Anadolu Üniversitesi, Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralamaları'nda 1001-1200 bandındaki yerini korudu. Üniversite, 4 farklı akademik alanda dünya ve Türkiye listelerinde yer alırken araştırma kalitesi puanı 61,6 oldu.

Anadolu Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralamalarında 1001-1200 bandındaki yerini korurken, konu alanlarına göre yapılan değerlendirmelerde de 4 farklı akademik alanda dünya ve Türkiye listelerinde yer aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından her yıl açıklanan ve dünya genelindeki üniversitelerin eğitim, araştırma, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve sanayi gibi çok sayıda gösterge üzerinden değerlendirildiği World University Rankings 2027 (Dünya Üniversite Sıralamaları 2027) sonuçları açıklandı.

Genel sıralamadaki konumunu korudu

Bu yıl 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 üniversitenin yer aldığı sıralamada Anadolu Üniversitesi, 33,3-36,3 puan aralığında değerlendirilerek 1001-1200 bandında konumlandı. Anadolu Üniversitesi, Türkiye'den 1001-1200 bandında yer alan üniversiteler arasında da konumunu sürdürdü. Sıralamada Türkiye'den yer alan üniversitelerin alfabetik sıralaması dikkate alındığında Anadolu Üniversitesi, Türkiye genelinde 14'üncü sırada diğer üniversitelerle aynı bandı paylaşarak yer aldı. Anadolu Üniversitesi, THE'nin konu alanlarına göre gerçekleştirdiği değerlendirmelerde Eğitim Çalışmaları alanında 501-600 bandında yer aldı. Üniversite ayrıca İşletme ve Ekonomi alanında 601-800, Sağlık Bilimleri alanında ise 801-1000 bandında değerlendirildi.

Araştırma kalitesinde dikkat çeken sonuç

2027 değerlendirmelerinde Anadolu Üniversitesinin araştırma kalitesi göstergesindeki puanı 61,6 olarak gerçekleşti. Araştırma ortamı göstergesinde de önceki yıla kıyasla artış kaydedildi. Üniversitenin eğitim-öğretim alanındaki göstergeleri ile uluslararası iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerinde de gelişim kaydedildi. Böylece Anadolu Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralamalarında genel sıralamadaki konumunu korurken farklı değerlendirme alanlarındaki performansını da sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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