Minik öğrenciler Kütüphane Haftası'nda kitaplarla buluştu

Anadolu Üniversitesi, 62. Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle farklı yaş gruplarından öğrencileri kitaplarla buluşturdu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda, anaokulu ve ilköğretim düzeyindeki öğrenciler Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi'ni ziyaret ederek hem eğlendi hem öğrendi. Etkinlikler kapsamında İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi, Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ve Kutipoğlu Anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti. Danışma ve Rezerve Bölümü'nden Öğr. Gör. Halime Atıl Yörü ve Öğr. Gör. Arzu Külük Öktem'in moderatörlüğünde ve öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde öğrenciler, kütüphane ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Programlar kapsamında öğrenciler, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Kitaplığı, İşitsel Bölüm ve Mikroform Odası başta olmak üzere kütüphanenin farklı birimlerini gezerek işleyiş hakkında bilgi edindi.

Dijitalleşme süreçleri uygulamalı anlatıldı

Ziyaretlerde öğrencilere kitap ödünç alma ve iade işlemleri uygulamalı olarak anlatılırken, kitap temizleme makinesinin kullanımı da gösterildi. Mikroform Odası'nda gerçekleştirilen tanıtımda ise eski kitap ve belgelerin dijital ortama aktarılma süreci hakkında bilgi verildi. Ayrıca kütüphanenin dijitalleşme çalışmaları hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, süreci ilgiyle takip etti.

Kitaplarla keyifli anlar yaşadılar

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğiyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Kütüphanenin dış alanında bir araya gelen öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi. 62. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen bu ziyaretlerle çocukların erken yaşta kitap ve kütüphane bilinci kazanmaları hedeflendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı