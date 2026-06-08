Altıntaş'ta Kur'an kurslarında görev alacak personele hizmet içi eğitim

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yaz dönemi öncesinde camilerde ve Kur'an kurslarında görev yapacak personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde gerçekleştirilen program, İlçe Müftüsü Hasan Başkırık'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkırık, yaz Kur'an kurslarının çocukların ve gençlerin dini eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, görev alacak personelin eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Seminer kapsamında İlçe Vaizi Tevfik Ferik tarafından personele eğitim müfredatının etkili şekilde uygulanmasına yönelik bilgiler verildi. Programda, pedagojik yaklaşımlar, öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve mesleki uygulamalar gibi konular ele alınırken, kursların daha verimli ve nitelikli yürütülmesine yönelik yöntemler paylaşıldı.

Yetkililer, yaz Kur'an kurslarında görev alacak personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı