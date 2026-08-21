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Almus'ta 41 Hafıza İcazet Belgesi Takdim Edildi

Almus'ta 41 Hafıza İcazet Belgesi Takdim Edildi
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Tokat'ın Almus ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 41 öğrenci için düzenlenen törende icazet belgeleri verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programa Tokat Valisi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve TOGÜ Rektörü katıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 41 öğrenciye düzenlenen törende icazet belgeleri takdim edildi.

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan 41 öğrenci için Almus ilçesinde Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda hafızlar çeşitli sure ve dualar okudu. Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan 41 hafıza icazet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. TOGÜ Rektörü Yılmaz, hafızları tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Program, icazet belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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