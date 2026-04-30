Alaşehirli öğrenciler İtalya'da Türkiye'yi temsil etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Emine Elem Kayacık Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ projesi kapsamında gittikleri İtalya'da hem eğitim aldı hem de Türk kültürünü tanıttı. Zeybek gösterisinden bilim atölyelerine uzanan programda öğrenciler büyük takdir topladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitim veren Emine Elem Kayacık Ortaokulu, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okulun yürüttüğü "İyi Oluş ve Kapsayıcı Eğitimde Avrupa Yolları" isimli Erasmus+ KA122-SCH projesi kapsamında 6 öğrenci, okul müdürü ve İngilizce öğretmeni refakatinde İtalya'ya giderek önemli bir eğitim hareketliliğine katıldı.

13-17 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Frosinone bölgesindeki IC2 Ferentino okuluna misafir olan öğrenciler, ev sahibi kurumun iyi oluş ve kapsayıcı eğitim modeli doğrultusunda hazırlanan programlara katıldı. Öğrenciler hafta boyunca STEM, fen bilimleri, astronomi, yabancı dil, resim, müzik ve beden eğitimi derslerinde yer alarak İtalyan eğitim sistemini yakından tanıma fırsatı buldu.

Türk öğrenciler aynı zamanda İtalyan öğretmen ve öğrencilere Türkiye'deki eğitim sistemini anlattı. Derslerin Türk öğrencilere göre planlanması ve Türkçenin etkinliklere dahil edilmesi ise dikkat çekti.

Programın en renkli bölümlerinden biri "Kültür Saati" etkinliği oldu. Alaşehirli öğrenciler sergiledikleri zeybek gösterisi ve seslendirdikleri halk şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Türk mutfağına ait lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, İtalyan öğrenciler de kendi kültürlerini yansıtan yiyecekler sundu. Türk öğrencilerin İtalyanca şarkı seslendirmesi ise salonda alkış aldı.

Sosyal etkinlikler kapsamında İtalyan akranlarıyla voleybol oynayan öğrenciler, STEM dersinde mikroskopla tarihi kumları inceledi, astronomi sunumlarına katıldı ve seramik atölyesinde çalışmalar yaptı. Bölgeyi gezen öğrenciler, Roma'nın tarihi dokusunu yerinde görme fırsatı da yakaladı.

Okul Müdürü Özhan Menderes, projenin özellikle taşımalı eğitim gören ve özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal uyumunu artırmayı hedeflediğini belirterek, "Bu proje, öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimine büyük katkı sağladı. Milli değerlerimizi yurt dışında başarıyla temsil ettiler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı