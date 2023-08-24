Alanya Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alanyalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşatacak

Alanya Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümünde Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Alanya Kent Konseyi iş birliğinde önce Fener Alayı Yürüyüşü düzenlenecek ardından ünlü sanatçı Koray Avcı en sevilen şarkılarını 'Zafer' gecesinde Alanyalılar için seslendirecek.

Alanya Belediyesi, Alanya Kent Konseyi ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da ses getirecek etkinliklerle coşku içerisinde kutlanacak. Kutlamalar Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin iş birliğinde düzenlenecek Fener Alayı ile başlayacak. Atatürk Anıtı önünde Fener Alayı için 19.30 toplanmaya başlayacak vatandaşlar saat 20.00 itibariyle de araç, motosiklet, cip ve otobüsler eşliğinde marşlar söyleyerek Fener Alayı gerçekleştirecek. Alanya Belediye Sarayı arkasında saat 21.00'de son bulacak Fener Alayı'nın ardından günün anlam ve önemine binaen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tarafından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da ise Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Koray Avcı Alanyalılar ile buluşacak. En sevilen parçalarını Alanyalılar için seslendirecek Koray Avcı, geç saatlere kadar zafer coşkusunu Alanyalılara yaşatacak. Gece boyunca gerçekleşecek havai fişek gösterileri de vatandaşlara görsel şölen yaşatacak. 30 Ağustos coşkusuna tüm vatandaşları davet eden Başkan Yücel, "Fener Alayı, şarkılar ve marşların yanısıra konserler, havai fişek gösterileriyle 101. yıldönümü coşkusunu yaşayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA